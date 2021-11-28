«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Градского

«Спартак» о смерти Градского: он был преданным болельщиком красно-белых

Московский футбольный клуб «Спартак» отреагировал на смерть народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. Заявление приводится на официальном сайте красно-белых.

Столичная команда выразила соболезнования родным и близким Градского в связи с его кончиной. В «Спартаке» отметили, что исполнитель был преданным болельщиком красно-белых. Там также назвали его одним из основоположников русского рока.

О смерти 72-летнего Градского стало известно ранее в воскресенье, 28 ноября. Причиной стал инфаркт головного мозга.

На счету Градского более четырех десятков записанных альбомов. В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств, в 1998-м стал лауреатом госпремии, а в 1999 году ему присвоили звание народного артиста.