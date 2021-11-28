Шлеменко допустил бой против Александра Емельяненко

Российский боец MMA Александр Шлеменко: если Емельяненко будет меня оскорблять, подеремся

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко оценил вероятность проведения поединка против тяжеловеса Александра Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.

37-летний бывший чемпион Bellator признался, что не видит смысла драться с 40-летним Емельяненко со спортивной точки зрения. Однако Шлеменко допустил, что вышел бы в клетку против тяжеловеса, если последний позволит себе оскорбления в его адрес.

«Если он бросит вызов, начнет оскорблять в интернете и хотеть избить, тогда подеремся. Но это уже чисто мужское будет», — отметил он. В противостоянии заинтересован глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

На турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре Емельяненко потерпел второе поражение в MMA подряд, уступив Марсио Сантосу. Россиянин заменил на турнире Вячеслава Василевского. Он проиграл в первом раунде путем сдачи.

В июле 2020-го Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову. Тогда тяжеловес потерпел поражение нокаутом.