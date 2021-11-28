Появилось полная версия видео боя Емельяненко и Сантоса

В сети появилась полная версия поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко и бразильца Марсио Сантоса. Ролик доступен в YouTube.

40-летний Емельяненко уступил в главном поединке AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Тяжеловес заменил Вячеслава Василевского. Перед схваткой Емельяненко оказался тяжелее Сантоса на 11 килограммов.

Схватка завершилась в первом раунде. Сантос навязал борьбу сопернику и вынудил Емельяненко сдаться, применив удушающий прием. Таким образом тяжеловес потерпел девятое поражение в карьере.

Он уступил во второй раз в профессиональном MMA. В июле 2020-го Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. После закрытия промоушена выступал в России, проводя поединки в M-1 Global, WFCA, RCC и ACA.