Видео поражения Александра Емельяненко появилось в сети

В сети появилось видео поражения российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко в бою с Марсио Сантосом из Бразилии. Главный поединок турнира AMC Fight Nights 106 состоялся в Сыктывкаре. Видео поражения россиянина опубликовали в Instagram-аккаунте.

В публикации подчеркивается, что Емельяненко «сенсационно поигрывает Марсио Сантосу удушающим приемом».

Россиянин уже попросил реванш у Сантоса после поражения. Тот ответил согласием и заявил, что будет бить противника снова. В ответ на это Емельяненко призвал Сантоса продолжать подготовку и не останавливаться. При этом бразильский спортсмен также вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Главный поединок турнира AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре завершился досрочно в первом раунде. Сантос применил удушающий прием и вынудил россиянина сдаться. Таким образом, Емельяненко терпит девятое поражение в профессиональной карьере.

В июле 2020 года Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107 в Сочи. Поединок закончился в третьем раунде.