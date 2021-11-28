Коллекторы «Сбера» описали должников с зарубежными активами

Коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера») описало «портреты» должников-россиян, владеющих зарубежными активами. В основном они предпочитают скрывать свой капитал в Испании и Великобритании, пишет РБК.

Как правило, имущество таких состоятельных должников — это квартиры и дома в иностранных государствах. Зарубежная недвижимость таких должников стоит в сумме более миллиарда долларов. Отмечается, что владельцы британского имущества, как правило, вели бизнес в ряде других стран, кроме Великобритании, в то время как российские жители Испании чаще всего работали только с Испанией. Кроме того, владельцы испанской недвижимости чаще женаты и имеют детей.

Ранее в ноябре Верховный суд России разрешил финансовому управляющему (ФинУ) проверять детей банкротов на сокрытие информации о недвижимости. Таким способом власти хотят бороться с оформлением имущества на подставных собственников.