Детей банкротов разрешили проверять на сокрытие недвижимости

Верховный суд России (ВС) разрешил финансовому управляющему (ФинУ) проверять детей банкротов на сокрытие информации о его недвижимости. Таким способом власти хотят бороться с оформлением имущества на подставных собственников, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для уточнений суда стал спор о банкротстве Сергея Рассветова. В рамках разбирательств финансовый управляющий попросил Росреестр предоставить сведения о недвижимости супруги и детей должника 1998 и 2006 годов рождения. Однако суды трех инстанций разрешили проверить сведения только о владениях жены банкрота. В итоге ФинУ обратился в Верховный суд и получил право проверить и наличие недвижимости у детей.

«Дети являются той категорией лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов», — заявили в Верховном суде.

Суд также уточнил, что несовершеннолетние и дети до 23 лет, которые учатся на очной форме, могут не иметь собственных источников дохода и находиться в финансовой зависимости от родителей. Ведомствам необходимо предоставлять управляющему документы о собственности «при наличии даже минимальных сомнений в фиктивном оформлении на них имущества несостоятельного родителя».

В октябре 2021 года Верховный суд разъяснил, какие обязательства в отношении имущества возникают у наследников. Поводом для пояснений стала история, когда владелец недвижимости не успел при жизни заключить договор купли-продажи объекта. В итоге суд постановил, что «исполнение обязательств, возникших по воле наследодателя, обязательно для наследников».