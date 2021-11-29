Панарин рассказал о требованиях нового тренерского штаба сборной России

Панарин о требованиях тренерского штаба сборной: донесли, что нужно играть за родину

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о встрече с новым тренерским штабом сборной России по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам нападающего, в октябре он общался с главным тренером команды Алексеем Жамновым, его помощником Сергеем Гончаром и менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильей Ковальчуком. Панарин отметил, что специалисты раскрыли требования для игроков национальной команды.

«Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов», — рассказал игрок. Панарин добавил, что тренеры назвали недопустимой ситуацию, при которой хоккеисты будут думать об индивидуальной статистике.

Жамнов был назначен главным тренером сборной России в конце сентября. В феврале команда сыграет на Олимпиаде 2022 года в Пекине.