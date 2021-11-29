Нурмагомедов оценил следующего соперника Махачева

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил американца Бенеила Дариуша, который станет следующим соперником Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова россиянина приводит ESPN MMA.

33-летний Нурмагомедов убежден, что и Дариуш, и Махачев достойны поединка за титул чемпиона UFC. «Они оба лучше, чем Дастин Порье или Джастин Гейджи. Это мое мнение», — заявил экс-чемпион организации в легком весе.

27 ноября стало известно, что Дариуш станет новым соперником Махачева в рамках UFC. Схватка должна состояться в феврале 2022-го.

В своем последнем поединке Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Он продлил серию побед в UFC до девяти поединков. После боя он потребовал шанса подраться за титул. Действующий чемпион UFC в легком весе — бразилец Чарльз Оливейра.

Дариуш последний раз дрался в мае 2021-го. Он сумел победить американца Тони Фергюсона.