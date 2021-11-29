СБУ допросила бывшего главу разведки Украины по делу «вагнеровцев»

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу по делу «вагнеровцев», сообщает 112.ua.

Допрос состоялся по просьбе Бурбы. Экс-глава разведки давал показания как свидетель.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Бурба предложил спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера после того, как сам Зеленский решил уволить его с поста начальника управления разведки.

По словам президента, он сказал Бурбе, что согласен на спецоперацию, если не пострадают люди. Зеленский счел авантюрной идею обманом посадить самолет с «вагнеровцами» в Киеве, поскольку в этом случае могли погибнуть мирные граждане. Однако Бурба, как утверждает украинский лидер, заявил, что это даже хорошо, поскольку смерти можно повесить на Россию.

«Мы не проводили этой операции, нас в нее втянули. Мне стыдно за этот эпизод украинской разведки», — сказал Зеленский.

Бурба после этого пообещал подать в суд на Зеленского.

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 россиянина по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что «вагнеровцев» хотели выманить в Киев, но операция сорвалась из-за Зеленского. Президент Украины назвал это бредом.