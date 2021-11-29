На шахте «Листвяжная» опровергли информацию о заклеенных датчиках горняков

Газоанализаторы, с которыми шахтеры «Листвяжной» спускаются под землю, невозможно вскрыть. Так информацию о том, что приборы горняков были заклеены скотчем, прокомментировали в пресс-службе шахты, передает РБК.

Приборы, которые используют шахтеры, тестируются перед выдачей, вскрыть их без специального ключа невозможно. Даже для замены фильтров их отправляют на завод-производитель, добавили в пресс-службе.

Таким образом там опровергли информацию, что начальство на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области проклеивало изнутри датчики двусторонним скотчем, чтобы те показывали заниженные показатели газа.

Ранее бывший работник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Виталий Сергеев указал на еще одно нарушение в ее работе. По его словам, там не работали датчики нахождения людей, с помощью которых диспетчер может отследить шахтера, когда тот спустится в шахту.