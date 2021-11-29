Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими студиями

РБК: лидером по росту цен на студии в Москве стал Бабушкинский район

Специалисты из «ЦИАН.Аналитики» назвали районы Старой Москвы с наиболее подорожавшими студиями. Лидером по росту цен стал Бабушкинский район, сообщает РБК.

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С ноября 2020 года один квадратный метр в студиях Бабушкинского района подорожал в среднем на 92 процента — до 311,8 тысячи рублей. На втором месте оказался Хорошевский район — в нем цены выросли на 50 процентов, стоимость одного квадратного метра увеличилась с 251,8 тысячи рублей до 376,8 тысячи рублей. Третье место заняло Люблино, где квадратный метр в студии подорожал на 47 процентов — со 165,9 тысячи рублей до 244,4 тысячи рублей.

Цены в Лефортово выросли на 44 процента — до 215,4 тысячи рублей за квадратный метр, в районе Раменки — на 43 процента (451,3 тысячи рублей). Всего в ноябре на первичном рынке Старой Москвы предлагалось 5,7 тысячи студий. Средняя цена выросла на 38 процентов и составила 320,4 тысячи рублей. Аналитики связывают рост цен на студии с высоким спросом на этот формат жилья, так как небольшой метраж снижает финальную стоимость.

В Москве, как и в других крупных городах России, также выросли цены на вторичную недвижимость. В ноябре стоимость жилплощади увеличилась на 22,3 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом эксперты считают, что самую дешевую вторичную недвижимость в Москве можно найти в районе Некрасовка — квадратный метр в этом районе стоит в среднем 193,9 тысячи рублей.