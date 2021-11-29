Раскрыто место похорон Александра Градского

Музыкант Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве

Народного артиста России, музыканта Александра Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище. Место похорон раскрыл источник, передает ТАСС в понедельник, 29 ноября.

Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более сорока альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».