Раскрыто желание Градского перед смертью

Музыкант Александр Градский перед смертью рассказывал о желании похудеть на 40 кг

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский за несколько месяцев до смерти рассказывал о желании похудеть на 40 килограммов, а также радовался, что его трехлетний сын Иван впервые четко сказал слово «папа». Об этом сообщает портал NEWS.ru.

«Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет — сниматься буду», — объяснял музыкант. Раскрывается, что это решение Градский принял после приглашения на съемки десятого сезона шоу «Голос».

Артист также рассказывал о сыне, который должен в скором времени начать разговаривать: «Ваня сказал сегодня слово "папа" — довольно громко, весело так».

О смерти музыканта стало известно в воскресенье, 28 ноября. Медики доставили Градского в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению его здоровья привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.