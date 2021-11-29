«Арсенал» победил «Локомотив» в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» обыграл столичный «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Туле. Счет на 17-й минуте открыл российский хавбек хозяев Даниил Хлусевич. Форвард туляков Евгений Марков на 40-й минуте удвоил преимущество «Арсенала». Уже во втором тайме, на 58-й минуте, Марков оформил дубль, сделав счет разгромным. В добавленное время железнодорожники один мяч отыграли. После подачи с углового отличился защитник москвичей Пабло. Итог: победа хозяев со счетом 3:1.

«Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» остается на четвертом месте после 16 матчей турнира.

Ранее в рамках 16-го тура в Башкортостане прошел матч между местной «Уфой» и «Спартаком». Красно-белым удалось спастись от поражения благодаря голу в добавленное время.