«Спартак» спасся от поражения в матче РПЛ в добавленное время

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в гостях в рамках 16-го тура РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Уфой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии. В первом тайме команды друг другу голов не забили. Хозяева вышли вперед на 70-й минуте встречи. Отличился российский защитник уфимцев Алексей Никитин. На 86-й минуте игрок обороны «Спартака» Николай Рассказов получил вторую желтую карточку и покинул поле. «Спартак» сравнял счет в добавленное время благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти на 95-й минуте.

Таким образом, «Спартак» не может выиграть в рамках РПЛ уже на протяжение шести матчей. В последний раз красно-белые побеждали 3 октября в игре против грозненского «Ахмата».

После 16 матчей в активе «Спартака» 20 очков. Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны.