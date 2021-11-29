Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ

Российские биатлонисты Гараничев и Елисеев не выступят на втором этапе Кубка мира

Матвей Елисеев и Евгений Гараничев исключены из состава национальной сборной на второй этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, слова которого приводятся на сайте организации.

Спортсменов заменят Василий Томшин и Александр Поварницын. Гараничев и Елисеев отправятся в норвежский Шушен выступать на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Майгуров назвал ротацию плановой и заявил о том, что давать категоричные оценки рано.

28 ноября Гараничев опоздал на старт спринта на первом этапе Кубка мира, забыв лыжные палки. В итоге спортсмен пришел к финишу 113-м с отставанием 3 минуты 55,5 секунды.

Елисеев также принял участие в гонке. Российский биатлонист занял 78-ю позицию. Он проиграл победившему шведу Себастьяну Самуэльссону 2 минуты 51,9 секунды.