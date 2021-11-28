Российский биатлонист забыл палки и опоздал на гонку на Кубке мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл палки и стартовал с опозданием на Кубке мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт спринта на этапе Кубка мира, забыв лыжные палки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский спортсмен стартовал после 117-го номера. В общей сложности, он опоздал на 35 секунд.

Победителем спринта стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Сьястад Кристиансен. Его соотечественник Йоханнес Бе с тал третьим. Лучшим из россиян был Александр Логинов. Он финишировал десятым.

27 ноября биатлонист Эдуард Латыпов по ошибке направился на огневой рубеж вместо финишного створа во время индивидуальной гонки на 20 километров. Из-за этого он лишился шансов на попадание в число призеров.