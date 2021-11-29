В Москве произошло массовое задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Сотрудники полиции произвели массовое задержание болельщиков ЦСКА в Москве после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает РИА Новости.

После финального свистка поклонники красно-синих с трибуны С около часа не могли покинуть «ВЭБ-Арену», которая принимала встречу. Затем у выхода с секторов собрались полицейские и сотрудники ОМОНа, которые начали массово задерживать болельщиков и размещать их в автозаках.

По уточнению источника, среди задержанных были женщины. Произошедшее может быть связано с использованием фанатами ЦСКА пиротехники во время матча.

Встреча прошла в воскресенье, 28 ноября. Победу со счетом 2:0 одержал «Зенит».

