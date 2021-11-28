«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче тура РПЛ

«Зенит» со счетом 2:0 на выезде победил ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Победа в центральной встрече тура позволила «Зениту» набрать 36 очков и упрочить лидерство в чемпионате. В активе ЦСКА 24 очка, команда находится на шестой позиции.

ЦСКА в следующем туре 4 декабря на выезде сыграет с «Крыльями Советов». «Зенит» днем раньше дома примет «Ростов».