Иммунолог предрек «искусственную яму» по коронавирусу в России после Нового года

После Нового года в России снизится число выявленных случаев COVID-19 из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования. «Искусственную яму» по коронавирусу в России в беседе с «Лентой.ру» предрек иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости (...). Это нереальный процесс — в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости Николай Крючков иммунолог

По его словам, новая вспышка COVID-19 в России также может произойти в конце декабря. Иммунолог назвал улучшение нынешней эпидемиологической ситуации в стране «шатким временным равновесием», потому что из-за нерабочих дней заболеваемость может как уменьшиться, так и увеличиться.

«В любом случае, если кривая заболеваемости пойдет вниз, то наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, — это очень медленное падение. Непонятно, до каких уровней мы внизу дойдем, но все равно эти уровни будут высокими», — считает иммунолог.

Специалист также прокомментировал прогноз нейросети о том, что пик четвертой волны коронавируса придется на 22 декабря с вероятностью в 93 процента. По его словам, специалисты во всем мире только учатся математически предсказывать сложные пандемии, поэтому точность их прогнозов не гарантирована.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предрек России выход на высокий уровень плато по COVID-19. По его словам, ситуация с большим числом заболевших COVID-19 будет сохраняться до момента всеобщей вакцинации.