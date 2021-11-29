Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин помог «Вашингтону» победить и приблизился к Ягру в списке лучших снайперов НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Каролину Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 ноября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, белорус Алексей Протас, а также американец Джон Карлсон.

Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ и приблизился к Яромиру Ягру, занимающему второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В активе чешского форварда 766 голов.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 18 шайб и сделал 19 результативных передач.