Эксперт реалити-шоу «Пацанки» раскрыла закулисье проекта

Преподаватель в «Школе леди» проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница» и эксперт в вопросах этикета Татьяна Полякова раскрыла закулисье программы. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV она рассказала, что в ходе съемок реалити-шоу участницы проделывают огромную работу над собой.

«Съемка в таком проекте — это 16 недель огромного напряжения, титанической работы над собой, это задачи, это несколько задач в день. У тебя нет privacy (уединения — прим. "Ленты.ру"), ты все время находишься с кем-то в помещении, и это очень сложно», — рассказала эксперт о съемках проекта «Пацанки».

«Вы видите только часть того, что можно показать, часть того, что удается вмонтировать, потому что всего происходит очень много и, наверное, это способ показать, что жизнь очень многогранна, и тебе нужно испытывать себя в очень многом: бороться над своими фобиями, работать над своими фобиями», — поделилась Полякова. «Есть истории, в которые трудно поверить, я не хочу обсуждать, постановка это или нет, потому что поверьте, мне есть, чем заняться в жизни», — ответила она на вопрос, является ли реалити-шоу постановкой.

«Это очень сложно, обнажать свое душу, плакать, ждать звонка от родителей, которым даже лень поговорить, или они не хотят слышать откровения девочек про то, кто их родители, и как им было сложно. Здесь прощения нет», — посочувствовала участницам проекта Полякова.

Ранее стало известно, что участницы реалити-шоу «Пацанки» разгромили усадьбу Быково в Подмосковье — объект культурного наследия народов России федерального значения. Представителям канала пришлось извиняться за действия нетрезвых героинь программы.