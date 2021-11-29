«Локомотив» останется без компенсации за уход директора в «Манчестер Юнайтед»

«Локомотив» не получит денежную компенсацию за уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Московский «Локомотив» останется без компенсации за уход немецкого специалиста Ральфа Рангника в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Соглашение с 63-летним Рангником не предусматривало выплат в случае перехода специалиста в другой клуб. Немецкий тренер работал в «Локомотиве» с февраля, возглавляя дирекцию клуба по спорту и развитию.

О назначении Рангника тренером «Манчестер Юнайтед» стало известно ранее 29 ноября. Немец подписал контракт до конца сезона. После этого он продолжит работу в качестве консультанта «красных дьяволов».

В прошлом Рангник возглавлял ряд немецких клубов. В частности, он работал в «Шальке-04», «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциг».