МЮ объявил о назначении руководителя «Локомотива» временным тренером

Немецкий специалист Ральф Рангник назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом объявлено на сайте манкунианцев.

Специалист присоединится к новой команде после того, как получит рабочую визу. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона. После этого Рангник продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил московский «Локомотив» в оказанном содействии по переходу Рангника. В столичной команде немец с июля этого года занимал должность руководителя по спорту и развитию.

21 ноября с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Исполняющим обязанности наставника команды назначили Майкла Каррика.