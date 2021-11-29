В метро Москвы появится первая отапливаемая станция

Станция «Новомосковская», которая появится на Сокольнической линии метро Москвы, станет первой отапливаемой наземной станцией метрополитена. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщается на сайте градоначальника.

На данный момент «Новомосковская» готова на 30 процентов. Сделать ее отапливаемой смогут с помощью большого количества вентиляционного оборудования, которое увеличит подачу теплого воздуха. На станции также утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на стенах. Разработчики решили разместить оборудование на крыше комплекса и использовали технологии информационного моделирования зданий (BIM), чтобы расположить разветвленные инженерные системы.

Станцию «Новомосковскую» возводят в поселении Сосенское вдоль трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Строители завершают работы по возведению котлованов и устанавливают конструктив станционного комплекса.

В сентябре 2021-го Андрей Бочкарев рассказал, что до конца года в столице завершат строительство и реконструкцию еще десяти станций метрополитена и 17,5 километра тоннелей. По слова заммэра, метро считается приоритетным направлением развития в транспортной сфере города.