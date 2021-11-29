Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира

Тихонов о результатах россиянок на КМ: Ирина Казакевич молодец, в индивидуалке была 109-й

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление российских биатлонисток на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Его слова приводит РИА Новости.

«Ирина Казакевич молодец, в индивидуальной гонке была 109-й, а в спринте уже в первой сотне», — заявил главный критик российского биатлона.

Тихонов отметил, что уже много лет российские биатлонистки не могут добиться успехов на мировом уровне. «Как говорит комментатор Дмитрий Губерниев, наши опять в лучшей двадцатке и в лучшей тридцатке. Сколько можно ждать успехов от наших?» — сказал он.

При этом олимпийский чемпион выразил уверенность в том, что спортсменки смогут вернуть российский биатлон на высокий уровень. «Где были традиции, победы обязательно вернутся», — подытожил Тихонов.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла предпоследнее 109-е место в индивидуальной гонке. Спортсменка допустила десять промахов и отстала от лидера на 11 минут и 36 секунд.