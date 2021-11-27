Российская биатлонистка допустила 10 промахов и заняла 109-е место на Кубке мира

Давидова победила в индивидуальной гонке на Кубке мира, россиянка Нигматуллина стала пятой

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла предпоследнее 109-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсменка допустила десять промахов и отстала от лидера на 11 минут и 36 секунд. Победительницей стала чешка Маркета Давидова, не допустившая промахов и преодолевшая гонку за 43 минуты и 43,5 секунды. На втором месте расположилась австрийка Лиза Тереза Хаузер. Третье место заняла немка Дениз Херманн. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, оказавшаяся пятой.

Казакевич является бронзовым призером чемпионата России в эстафете. Также на ее счету бронза первенства мира среди юниоров.

Этап в Эстерсунде завершится 28 ноября мужским спринтом на десять километров. Гонка начнется в 15:45 по московскому времени.

