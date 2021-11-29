Чемпионка Италии назвала минусы в выступлении российской фигуристки-рекордсменки

Чемпионка Италии Чичча назвала минусом Валиевой на Гран-при в Сочи ее интерпретацию музыки

Чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чичча прокомментировала произвольную программу российской фигуристки Камилы Валиевой на Гран-при в Сочи. Ее слова приводит «ИноПроСпорт».

По ее словам, Валиева — великолепная фигуристка, в совершенстве владеет собой, техническим потенциалом, великолепна в компонентах, вращениях и совершенна во всех прыжках. Однако минусом в ее произвольной программе является интерпретация музыки. «"Болеро" Равеля в исполнении одиночницы многое теряет», — заявила Чичча.

Бывшая фигуристка отметила, что в одиночном катании фигуристы больше беспокоятся о технике исполнения элементов. Но, по ее мнению, выступая под «Болеро», спортсмен должен интерпретировать ее и давать те же эмоции, что и музыка.

«"Болеро" помогло ей привлечь внимание публики и судей», — так оценила Чичча выбор музыки Равеля для произвольной программы фигуристки-рекордсменки. При этом Чичча подчеркнула, что Камила прекрасная фигуристка, отлично прыгает, она элегантна и красива.

Валиева выиграла Гран-при России и отобралась в финал серии. В Сочи Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42), который ранее принадлежал Алене Косторной (85,45). За произвольную программу фигуристка получила 185,29 балла, а итоговая сумма Валиевой — 272,71 балла, что также является мировыми рекордами.