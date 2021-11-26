Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Гран-при с мировым рекордом

Российская фигуристка Камила Валиева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянка чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. За прокат спортсменка набрала 87,42 балла. Таким образом, Валиева побила мировой рекорд.
Второе место заняла другая россиянка Елизавета Туктамышева (80,10 балла), третьей стала американка Мэрайя Белл (69,37). Еще одна представительница сборной России Майя Хромых финишировала пятой (64,72 балла).
Валиева — ученица Этери Тутберидзе. Она чемпионка мира среди юниоров. В текущем сезоне фигуристка уже победила на одном этапе мировой серии — в Канаде.