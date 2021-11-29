Определены российские регионы-лидеры по уровню закредитованности населения

Регионами-лидерами по уровню закредитованности населения в 2021 году стали Калмыкия и Тува. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате в Калмыкии составляет 100,1 процента (годом ранее было 86,9 процента). В Туве этот показатель оказался равен 87,4 процента. Замыкает тройку Курганская область с 82,2 процента. Наименее закредитованными оказались жители Ингушетии (11,3 процента), Чечни (22,6 процента) и Дагестана (22,8 процента).

Материалы по теме Не ставят крест. Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир? Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?

Суммарный же долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому максимальная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена с текущего одного процента до 0,8 процента в день. Изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые должны спасти россиян от кредитов под 365 процентов в год и ограничить максимальное значение полной стоимости кредита 292 процентами, предложила группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В октябре стало известно, что общий размер долгов по кредитам физических лиц в России на 1 июля 2021 года составляет 23,9 триллиона рублей. До этого ЦБ неоднократно поднимал проблему высокой закредитованности населения. В конце сентября регулятор сообщил, что рассмотрит в конце года вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки. ЦБ планирует повысить макропруденциальные надбавки, чтобы усложнить выдачу долгосрочных кредитов и выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.