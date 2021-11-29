Оценены запасы газа на Украине

За неделю запасы газа на Украине упали на три процента

Подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине заполнены на 52,9 процента, запасы топлива составляют 16,4 миллиарда кубометров. Такую оценку дает компания-оператор ПХГ «Укртрансгаз».

За неделю запасы газа упали на 0,5 миллиарда кубометров, или на три процента. Ранее «Укртрансгаз» сообщал, что Украина накопила в хранилищах достаточное количество газа (19 миллиардов кубометров) для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажорных ситуаций. Закачка в ПХГ была остановлена 4 октября.

В прошлом году запасы газа в подземных хранилищах Украины были 26,9 миллиарда кубометров. Это на 40 процентов больше нынешних показателей.

Ранее «Газпром» сообщил, что запасы газа в украинских ПХГ находятся на уровне, который на 37 процентов (10,3 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего.

В середине ноября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии. При этом в этом году Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину.