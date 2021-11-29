Надежда российской автоиндустрии попала в скандал с уголовным делом

Предприятие Zetta, которое рассчитывало наладить серийный выпуск российских электромобилей, попало в скандал из-за задолженности по зарплатам. Было возбуждено уголовное дело, после чего долг был погашен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

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Проверка показала, что генеральный директор, «действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности», не платил работникам предприятия с июля этого года. В итоге долг составил около 3,8 миллиона рублей, поясняли в ведомстве.

В сентябре в Минпромторге выражали надежду на то, что Zetta наряду еще с несколькими представителями автоиндустрии должна выйти на рынок в ближайшие два-три года. Согласно концепции развития электротранспорта, которую правительство представило в августе, к 2024 году в России должны выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. Пока серийного производства в стране почти нет, основные успехи связаны с выпуском электробусов.

Общий парк электромобилей, по плану правительства, должен будет вырасти до 1,4 миллиона штук к 2030 году, что сопоставимо с объемом продаж в Европе только за прошлый 2020 год. В России по состоянию на конец прошлого года электрокаров было всего около 11 тысяч. Министерство экономического развития России объяснило прогноз «существенным отставанием России от мирового тренда» в переходе к электромобилям.