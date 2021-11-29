В Госдуме отреагировали на задержание фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о задержании болельщиков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом». Ее слова приводит «РБ Спорт».

«На Западе были такие же инциденты, это пришло к нам оттуда! Нужен Fan ID, чтобы таких происшествий не было», — отреагировала парламентарий. Она отметила, что скоро будет рассматриваться введение системы идентификации не только в Москве, но и в регионах.

Журова также осудила фанатов ЦСКА, пытавшихся скрыть своих соратников, которые жгли файеры. Она посоветовала болельщикам, использовавшим пиротехнику, признаться в содеянном.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, после окончания матча. Полицейские сначала около часа не выпускали болельщиков с трибуны А стадиона «ВЭБ Арена», а затем массово задержали фанатов. В концовке матча на этой трибуне болельщики использовали пиротехнику.