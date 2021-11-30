В Британии обнаружили финансовую «бомбу»

Топливный кризис в Британии, усугубившийся массовым банкротством компаний-поставщиков энергии из-за цен на газ, стал финансовой «бомбой» для многих домохозяйств страны и может привести к росту бедности. Об этом пишет The Guardian.

Аналитики банка Investec обнаружили, что наступающей зимой у каждого жителя Британии ежемесячные траты могут увеличиться на 120 фунтов стерлингов (159,6 долларов). Совокупно потребители в Англии, Шотландии и Уэльсе могут получить дополнительные расходы в объеме 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (4,25 миллиарда долларов). Увеличение финансовой нагрузки связано с долгами обанкротившихся поставщиков газа и электроэнергии, которые были вынуждены уйти с рынка страны из-за рекордных цен на газ на глобальном уровне. Аналитики банка уверены, что далеко не все домохозяйства смогут выдержать такую нагрузку.

«Эта финансовая бомба для домашних хозяйств по всей стране. Еще одна статья расходов для граждан, появившаяся из-за ситуации на энергетических рынках», — отметил координатор британского движения «Покончим с топливной бедностью» Саймон Фрэнсис. По его словам, нынешняя система ЖКХ сломана и необходимы долгосрочные реформы. При этом правительство должно оказать срочную поддержку людям, которые столкнутся с нехваткой топлива этой зимой.

«Череда банкротств компаний на рынке поставок, вероятно, приведет к серьезным дополнительным расходам для каждого домохозяйства в Великобритании. Проблема с нехваткой топлива, инфляцией и ценами на сырьевые товары, похоже, приведет к увеличению счетов за электроэнергию», — подчеркнули представители банка. При этом счета за электроэнергию в стране уже выросли в среднем с 1,11 тысячи фунта стерлингов (около 1,4 тысячи долларов) в год до 1,27 фунта стерлингов (1,68 тысячи долларов) в год по сравнению с октябрем.

В апреле 2022 года аналитики ожидают резкого повышения цен на энергию, что, в свою очередь, приведет к волне неплатежей по счетам среди граждан. В общей сложности, Британия может получить 742 тысячи дополнительных неплатежеспособных домохозяйств. При этом, по словам аналитика банка Investec Мартина Янга, определить общий ущерб для домохозяйств страны от энергетического кризиса сложно. Уже полученные данные финансовых потерь могут пересмотреть в будущем.

Массовое банкротство энергетических компаний в Британии началось в сентябре. При этом министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг пообещал, что британцы не останутся без света и газа. По его словам, регулятор энергетических рынков страны (Ofgem) обеспечит подачу газа и электроэнергии потребителям, даже если их поставщик откажется от своих обязательств. Расходы на поддержку отрасли для налогоплательщиков оценивались в миллиарды фунтов стерлингов. Однако власти страны уверены, что внутренней добычи газа и импорта из Норвегии хватит для удовлетворения потребностей страны в энергии.