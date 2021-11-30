Бывший футболист сборной России оценил вручение «Золотого мяча» Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Так итоги вручения награды в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

«Роберт Левандовски больше заслужил победу. Последние два сезона он показывает очень достойную игру, очень много забивает и завоевал несколько трофеев. Мне кажется, в этот раз стоило нарушить гегемонию Месси. Тем более, за поляка голосовало много журналистов, но тут сыграл какой-то другой фактор», — заявил Булыкин. Россиянин также добавил, что у аргентинца «Золотых мячей» и так много.

Футболист также порассуждал о том, как поражение в споре за награду может сказаться на психологическом состоянии Левандовски. «Конечно, у него присутствует разочарование. Как он с этим справится — посмотрим в ближайших матчах. Должны помочь партнеры по "Баварии", да и он сам не такой молодой футболист, чтобы слишком сильно переживать», — подчеркнул Булыкин.

Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Левандовски, который занял второе место в голосовании.