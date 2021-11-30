В Госдуме перечислили не нарушающих антинаркотические законы рэперов

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Оксимирон (Мирон Федоров) не прибегали в текстах своих песен к пропаганде наркотических веществ, а хип-хоп-исполнителям, нарушившим российское законодательство, придется «отвечать за свои слова». С таким заявлением на радиостанции «Говорит Москва» выступила заместительница председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко во вторник, 30 ноября.

«У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там реально есть пропаганда, наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у Басты и Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели», — перечислила артистов чиновница.

Драпеко подчеркнула, что если рэперы позволяют себе выдавать такие вещи в публичное информационное пространство, то они должны отвечать за свои слова. Депутат добавила, что степень виновности рэп-артистов определят судебные органы. «Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что на российского рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических веществ в сети.

В этом же месяце глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о том, что представители Кремля ведут переговоры о возвращении артиста в Москву при условии сотрудничества с властями.