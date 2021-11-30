Российского рэпера обвинили в пропаганде наркотиков

На российского рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических веществ в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол был зарегистрирован Зюзинским судом Москвы 26 ноября. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Музыканту грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность.

Ранее представитель СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. «Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин.

После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.