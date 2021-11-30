Ракетный эсминец США возобновил операцию в Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke вышел из порта Варна и возобновил операцию в Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) военно-морских сил (ВМС) США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море. Об этом сообщил Шестой флот США, передает ТАСС.

Как отмечается в тексте заявления флота, визит эсминца в порт Варна «подтвердил приверженность ВМС США НАТО и таким чрезвычайно важным союзникам, как Болгария».

До этого ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Arleigh Burke заходил в акваторию Черного моря 25 ноября с целью приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе. За кораблем начали слежение Вооруженные силы России.

Ранее в Минобороны России заявили, что к следящим за действиями американских кораблей в Черном море флагману Черноморского флота ракетному крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен» подключился корабль «Павел Державин».