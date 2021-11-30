Губерниев запустил флешмоб в поддержку Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, бросившего перчатку в соперника во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и запустил соответствующий флешмоб. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

В матче с «Бостоном» Панарин бросил перчатку в канадца Брэда Маршанда, за что был наказан штрафом в размере пяти тысячи долларов. Позднее хоккеист рассказал, что форвард американской команды спровоцировал его оскорблениями.

«Люблю хоккей! Это вид спорта, где не встретишь труса. Не зря ведь говорят, что трусы в хоккей не играют! Или все-таки да? Нашел такого одного, причем в НХЛ», — порассуждал комментатор.

Губерниев подчеркнул, что Маршанду следовало поговорить с Панарином «по-мужски», а не переходить на оскорбления. Комментатор также обратился с вопросом, как бы его подписчики поступили в подобной ситуации и отреагировали ли бы они на провокацию иным образом. «Если бы они не сидели на скамье запасных, канадцу пришлось бы несладко! За подобные грязные слова надо отвечать!» — добавил Губерниев.

Комментатор выразил уверенность, что его читатели согласятся с ним и поддержат Панарина, шайба которого, как напомнил Губерниев, была победной в минувшем матче. Он запустил хештег #fromRussiawithGlove («Из России с перчаткой») и призвал фолловеров публиковать с ним свои слова поддержки.

Ранее стало известно, что причиной поступка Панарина стали оскорбительные высказывания Маршанду о России. «Все россияне захотят защитить свою страну», — пояснил форвард.

Встреча, во время которой случился инцидент, прошла в пятницу, 26 ноября, и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.