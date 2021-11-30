Программу льготной ипотеки снова предложили продлить

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил снова продлить программу льготной ипотеки, действие которой должно закончиться в июле 2022 года. Об этом представитель организации заявил на форуме «Малоэтажная Россия — 2021», сообщает ТАСС.

Катырин напомнил, что изменения в программу льготной ипотеки вступили в силу в октябре 2021 года. С помощью нее граждане могут купить жилье на первичном рынке недвижимости или начать строительство дома в кредит по ставке не более семи процентов годовых. «Необходимо, чтобы данное постановление было продлено и на последующие годы», — заявил Катырин и добавил, что получить ипотечный кредит на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

С мнением Катырина отчасти согласен и топ-менеджер ВТБ Анатолий Печатников. Он тоже предложил продлить программу льготной ипотеки, однако отметил, что ее необходимо модернизировать. По мнению Печатникова, льготную ипотеку стоит оставить для отдельных категорий населения. Среди них топ-менеджер перечислил учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов.

В 2021 году россияне установили новый ипотечный рекорд. Объем выданных кредитов на ипотеку за десять месяцев 2021 года превысил результаты всего 2020 года, а также показатели показатели предыдущих годов. Россияне с января по октябрь взяли ипотечных кредитов на 4,28 триллиона рублей.

При этом в октябре 2021 года темпы роста ипотечного кредитования несколько замедлились из-за подорожания ипотеки по обычным программам. В то время как ставки по льготной ипотеке остаются на прежнем уровне, ставки по обычным программам растут вслед за повышением ключевой ставки. В ноябре крупные российские банки подняли ипотечные ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 процентный пункт.