«Ювентусу» пригрозили изгнанием из Серии А

«Ювентус» могут перевести в серию Б и лишить титулов из-за подозрения в мошенничестве

Туринский «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить титулов из-за расследования, связанного с действиями руководства клуба. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на главу итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли.

«Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться и наложить индивидуальные санкции», — заявил Донцелли. По его мнению, туринский клуб не будет освобожден от наказания, одним из которых может стать изгнание из Серии А.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по подозрению в мошенничестве. Специалисты могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на сумму в 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.

После 14 матчей «Ювентус» имеет в активе 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

