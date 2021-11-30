Месси порассуждал о возможности завоевать восьмой «Золотой мяч»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможности завоевать восьмой «Золотой мяч». Его слова доступны в Twitter журналиста Тони Хуанмарти.

По словам игрока, получившего рекордный седьмой «Золотой мяч», он не думает о новой награде. «У меня начался новый этап, я сменил клуб. Теперь я живу в новом городе, и это дает мне силы для борьбы за новые цели», — порассуждал Месси. Форвард добавил, что в ПСЖ собраны лучшие игроки мира.

Ранее сообщалось, что Месси назвал поляка Роберта Левандовского достойным «Золотого мяча» 2020 года. По мнению аргентинца, нападающий «Баварии» выиграл бы в прошлом голосовании. Оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. Нынешний сезон он проводит в составе ПСЖ. Большую же часть карьеры форвард выступал в составе «Барселоны». Вместе с каталонцами он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании.