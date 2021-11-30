Месси назвал достойного «Золотого мяча» футболиста

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» и семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил, что считает другого претендента на приз достойным звания лучшего футболиста года. Об этом он заявил во время церемонии вручения награды.

34-летний Месси, которому вручили «Золотой мяч», обратился к нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому. Аргентинец выразил мнение, что именно поляк должен был получить награду в 2020-м, когда вручение премии было отменено из-за коронавируса. «Все были согласны, что именно ты должен был стать обладателем "Золотого мяча"», — заявил Месси.

Левандовски занял вторую строчку по итогам голосования. Также поляк был признан лучшим форвардом года.

В календарном 2021 году Левандовски 64 раза поразил ворота соперников. Также в минувшем сезоне он забил 41 мяч в 29 матчах Бундеслиги и побил рекорд легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера.