Самой красивой девушкой США признали журналистку

Журналистка стала «Мисс США» и представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021»

Журналистку из Кентукки Элле Смит признали победительницей конкурса «Мисс США — 2021», теперь она представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021». Об этом сообщает CNN.

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В 2020 году Смит окончила Университет Кентукки по специальности теле-, радио- и интернет-журналистика. Теперь самая красивая девушка США стала репортером на местном американском телеканале WHAS11, ведущем вещание в Луисвилле, Кентукки.

Во время обучения девушка была вице-президентом Национальной ассоциации темнокожих журналистов (NABJ). Представители ассоциации опубликовали пост-поздравление в официальном аккаунте в Twitter.

12 декабря журналистка представит США на международном конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который пройдет в Израиле.

От России на конкурс поедет обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова. Девушка родилась в Казани, училась играть на флейте в музыкальной школе и участвовала во всероссийских музыкальных фестивалях, профессионально занималась плаванием.