Стала известна разозлившая Панарина фраза канадского хоккеиста о России

Хоккеист Маршанд о конфликте с Панариным: сказал, что в России его никто не любит

Канадский форвард «Бостон Брюинс» Брэд Маршанд раскрыл разговор, приведший к конфликту с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter журналиста The Athletic Флуто Шинзавы.

«Я сказал, что в России его никто не любит. Если это то, что теперь выводит из себя, то НХЛ — самая мягкая лига в мире. Если это то, из-за чего он плачет, значит, так оно и есть», — заявил Маршанд. Он добавил, что во время матчей хоккеисты позволяют себе намного более грубые выражения.

26 ноября во время матча между «Брюинс» и «Рейнджерс» Панарин бросил перчатку в Маршанда за слова о России. За это россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он известен критикой российских властей.