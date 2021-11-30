Гвардиола высказался о справедливости вручения Месси «Золотого мяча»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола о вручении Месси «Золотого мяча»: это шоу и бизнес

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вручении «Золотого мяча» по итогам 2021 года нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси. Его слова приводит City Xtra.

Специалист заявил, что никогда нельзя сказать, что Месси несправедливо получил «Золотой мяч». «Что есть, то есть. Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее», — посчитал он. При этом Гвардиола добавил, что форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски за свою игру в прошлом сезоне также заслужил приз.

Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел Левандовски, который занял второе место в голосовании.

Месси играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы с 2008-го по 2012-й. Вместе они трижды стали чемпионами Испании и обладателями Кубка страны, а также дважды выигрывали Лигу чемпионов.