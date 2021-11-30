Власти Кемеровской области рассказали о работах на шахте «Листвяжная»

Губернатор Цивилев: на бурение скважин в шахту «Листвяжная» уйдет около 5-6 дней

Власти Кемеровской области рассказали о проводимых работах на шахте «Листвяжная» для предотвращения дальнейших взрывов. В шахту продолжают бурить скважины, заявил губернатор региона Сергея Цивилев, его слова приводит ТАСС.

На эти работы может уйти около 5-6 дней, добавил руководитель региона.

Ранее в МЧС подтвердили, что шахте произошел взрыв, это показали исследования проб воздуха. Взрывоопасная концентрация газа и другие показатели говорят о том, что взрыв в шахте может произойти в любой момент, поэтому работы горноспасателей в данный момент приостановлены.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел 18 погибших в шахте Кузбасса. Их подъем наверх пока невозможен из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. По данным ведомства, число пострадавших в результате аварии увеличилось до 96 человек.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.