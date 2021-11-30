В России ответили на обвинения Саакашвили в организации антигрузинского заговора

Обвинения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес России в том, что она организовала антигрузинский заговор, продиктованы страхом перед судом и опасениями за дальнейшую политическую карьеру — так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заявление политтехнолог Марат Баширов. Он добавил, что ни сама Россия, ни мировое сообщество никак не отреагируют на его слова, поскольку все уже устали от голословных обвинений в адрес Москвы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания суда рассказал, что раскрыл «антигрузинский заговор» Москвы с помощью белорусского лидера Александра Лукашенко. Лукашенко якобы рассказал Саакашвили, что российский лидер Владимир Путин заявлял о скором становлении президентом российско-грузинского бизнесмена и ближайшего партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили.

«Человек с воспаленным мозгом»

Баширов уверен: верить словам Саакашвили нельзя. И, более того, по его словам, этого давно уже никто не делает.

«Человека с более воспаленным мозгом и вспомнить-то тяжело. Это вранье, та мантра, в которую уже никто не верит. Метеорит упал — виновата Россия. Ураган в Турции — наверное, тоже мы. Со временем даже обычный человек уже перестает воспринимать такие обвинения. Лукашенко же, в свою очередь, очень опытный политик, человек, виртуозно работающий в медийном пространстве. Так что не думаю, что он станет даже отвечать на эти слова. А остальные не будут и спрашивать», — считает политтехнолог.

По его мнению, никто в мире даже не заметит заявления Саакашвили — информационное поле слишком перенасыщено обвинениями в адрес России, в них никто уже не верит. Кроме того, Баширов отметил, что нужно учитывать и особенности личности экс-президента, и его состояние на текущий момент.

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«Это очень нервный человек: он бегал по крышам, жевал галстук. Ну что от него можно ожидать? И, конечно, очень нервничает Саакашвили и сейчас, он пытается хоть как-то взбудоражить своих сторонников. Идет суд, его, конечно, осудят, потом по просьбе США выпустят. Но судебный процесс все равно будет доведен до конца, и Саакашвили это понимает. Так же, как он понимает и то, что эта история оставит очень жирное черное пятно на его карьере», — заключил Баширов.

Во время заседания Саакашвили отказался признавать обвинение прокуратуры и грузинское правосудие, сравнив его с «заранее написанной комедией».