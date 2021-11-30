Саакашвили рассказал о раскрывшем «антигрузинский заговор» Москвы Лукашенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания суда рассказал, что раскрыл «антигрузинский заговор» Москвы с помощью белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рассказывая о событиях в ноябре 2007 года, Саакашвили заявил, что за выступлениями оппозиции якобы стояла Россия. При этом экс-президент сослался на тогдашние разговоры с Лукашенко.

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Лукашенко якобы рассказал Саакашвили, что российский лидер Владимир Путин заявлял о скором становлении президентом российско-грузинского бизнесмена и ближайшего партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили. До этого разговора «три генерала ФСБ выехали в Минск и встретились там с Патаркацишвили», подговаривая устроить в Тбилиси государственный переворот, заверил Саакашвили.

«Это было в начале сентября 2007 года, а в ноябре Патаркацишвили выступил на большом митинге в Тбилиси. Вскоре митинги приняли опасный характер, и МВД было вынуждено применить силу», — вспомнил экс-президент.

Утром 29 ноября Михаила Саакашвили доставили в суд на заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Бывшего президента Грузии обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб, в результате которых сотни участников протестной акции попали в больницы с средними и тяжелыми травмами.

Во время заседания Саакашвили отказался признавать обвинение прокуратуры и грузинское правосудие, сравнив его с «заранее написанной комедией».