Александр Емельяненко назвал опасность проведения боя с Дациком в Чечне

Боец Александр Емельяненко: Дацик в Чечне будет числиться в списках без вести пропавших

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о проведении боя с соотечественником Вячеславом Дациком в Чечне. Его слова приводит Vseprosport.ru

«Дацик там будет числиться в списках без вести пропавших. Вспомнят его молодость, как он бегал по закоулкам и кричал, что он националист, скинхед и рыжая собака. Дацика там не любят», — посчитал спортсмен. Емельяненко добавил, что Дацику не стоит проводить в Грозном поединки из соображений безопасности.

14 октября Дацик обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему поединок с Емельяненко в Грозном. Тогда он заявил, что это тот бой, который хочет видеть вся страна.

В своем последнем поединке на турнире AMC Fight Nights Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу путем сдачи. Дацик одержал последнюю победу над чемпионом Европы по сумо Ревазом Верулашвили 27 октября в рамках турнира промоушена «Наше Дело».